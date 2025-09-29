В России могут увеличить срок давности по делам об оскорблении и клевете

В Госдуме предложили увеличить до года срок давности по делам о клевете

Председатель комитета Государственной думы по труду, соцзащите и делам ветеранов Ярослав Нилов направил на отзыв в кабмин России законопроект, который предполагает увеличение до одного года срока давности по делам об административных правонарушениях, связанных с оскорблениями и клеветой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Изменения предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Согласно действующим нормам, постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено позднее 90 дней с момента совершения правонарушения.

«Предлагается увеличить срок давности до одного года», – сказал Нилов агентству.

Он отметил, что гражданину порой не хватает этих трех месяцев срока давности для того, чтобы защитить свои права.

Также предлагается распространить нововведения на дела о клевете со стороны юридических лиц. Срок давности по таким делам составляет три месяца.

«Поэтому предлагается тоже с учетом складывающейся практики и имеющейся потребности [его] увеличить», — заявил Нилов.

До этого Госдума в первом чтении приняла законопроект, который меняет систему привлечения к ответственности по делам о бытовой клевете.

Согласно поправкам, пострадавшие могут получить возможность обращаться с заявлением о клевете в правоохранительные органы. Полицейские будут расследовать эти дела и передавать их в суд.

