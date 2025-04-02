В России хотят упростить порядок привлечения к ответственности за бытовую клевету

ГД в I чтении приняла закон об упрощении привлечения к ответственности за клевету

Государственная дума России в первом чтении приняла законопроект, который меняет систему привлечения к ответственности по делам о бытовой клевете. Об этом сообщает «Российская газета».

В публикации отмечается, что пострадавшие могут получить возможность обращаться с заявлением в правоохранительные органы о клевете. Полицейские будут расследовать эти дела и передавать их в суд.

Издание подчеркивает, что с инициативой выступил Верховный суд России. Нововведения предлагается внести в Уголовно-процессуальный кодекс.

Накануне сообщалось, что Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о переводе уголовных дел о клевете в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения.

Также стало известно, что в Государственной думе России могут рассмотреть законопроект, который предполагает введение нового квалифицирующего признака в нескольких статьях Уголовного кодекса — использование дипфейк-технологий (deepfake).

Ранее больше половины россиян поддержали идею о законодательном регулировании дипфейков.