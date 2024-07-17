Адвокат рассказал, что будет за клевету в интернете

Если о вас в интернете распространяют лживые сведения — это клевета: она уголовно наказуема, и виновного можно привлечь к ответственности, вплоть до лишения свободы. Но существуют еще оскорбления, и несведущие люди нередко путают эти два понятия. О том, чем они отличаются друг от друга, «Газете.Ru» рассказал адвокат МКА «Ковалев, Малютов и партнеры» Элизбар Маргиев.

«Клеветой называется распространение заведомо ложных сведений о человеке. Это уголовно наказуемое деяние, ответственность за него регламентирована ст. 128.1 УК РФ. Чтобы действия квалифицировали как клевету, они должны порочить чужую достоинство и честь или подрывать деловую репутацию», — объяснил адвокат.

При клевете гражданин всегда знает, что утверждает неправду и осознает свой поступок. А порочащей будет признана информация о якобы нарушении другим лицом действующего законодательства, совершении неблаговидного поступка, о неэтичном поведении, недобросовестности при профессиональной деятельности или ведении предпринимательства, несоблюдении деловой этики и тому подобное.

«Важен факт распространения: клеветой считается только та информация, которая стала известна третьим лицам. Говоря об интернете, нужно понимать, что это публичное пространство, и любой пост или комментарий с заведомо ложной информацией может стать клеветой», — прокомментировал Маргиев.

Такие действия квалифицируются по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ и наказываются штрафом до 1 млн рублей. Также виновному могут быть назначены обязательные или исправительные работы и даже лишение свободы до двух лет.

Клевету нередко путают с оскорблением, отметил адвокат. Это тоже негативная оценка личности другого лица, при этом она не всегда содержит ложные данные — последнее не имеет значения. Кроме того, оскорбление должно быть выражено в неприличной форме, то есть противоречить нормам морали и общепринятым правилам. В отличие от клеветы, это не уголовное преступление, а административное правонарушение, правовые последствия которого регламентируются ст. 5.61 КоАП РФ.

«Защитить свою честь по делу о клевете можно в порядке гражданского судопроизводства в рамках ст. 152 ГК РФ. Потерпевший вправе потребовать удалить порочащую информацию, опубликовать опровержение ложной информации, возместить убытки или компенсировать моральный вред», — резюмировал он.

Ранее в России впервые после развода делили не имущество, а эмбрион.