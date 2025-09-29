На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле отреагировали на «из ряда вон выходящее» отравление самогоном

Песков назвал отравление суррогатом в Ленобласти из ряда вон выходящей аварией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии ТАСС назвал отравление суррогатным алкоголем в Ленобласти «из ряда вон выходящей аварией».

Представитель Кремля заявил, что после таких инцидентов все сразу говорят о необходимости дополнительных законов, но сейчас они уже «очень строгие».

«Правоохранительные органы работают. Это будет повод для того, чтобы просто больше систематизировать работу и большее внимание этому уделить», — сказал пресс-секретарь.

В конце прошлой недели в Ленобласти были задержаны 14 человек по делу о распространении опасного алкоголя. Троих из них арестовали на два месяца. После употребления самогона не выжили 25 человек в Сланцевском и Волосовском районах — отравление суррогатным алкоголем в Ленобласти вошло в десятку крупнейших подобных случаев в современной истории России. Тем временем задержанная работница детсада отрицает, что «варила бормотуху 10 лет».

Ранее у одного из отравившихся алкоголем нашли записку с именем самогонщика.

