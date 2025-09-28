В Ленобласти под стражу отправили третьего фигуранта дела об отравлении алкоголем

В Ленобласти суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела об отравлении людей алкоголем в Ленобласти. Об этом сообщает прокуратура региона.

Под стражу заключили 54-летнего мужчину из Сланцевского района региона. Ему предъявили обвинения в закупке и сбыте суррогатного алкоголя.

«Суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу по 24 ноября 2025 года», – сообщается в публикации.

Всего по делу об отравлении задержали 14 человек, возбуждено три уголовных дела. О том, что более десяти человек пострадали после употребления алкоголя стало известно 27 сентября, 13 человек не выжили.

В результате правоохранители задержали 78-летнего жителя Ленобласти и 60-летнего педагога. Первый уже привлекался к ответственности за незаконную продажу алкоголя, но тогда он получил только штраф. По словам соседей, стоимость суррогата была ниже, чем в официальных точках, многие брали у него алкоголь, но платили позже.

Ранее в Госдуме предложили ввести дополнительную маркировку метилового спирта.