Почти 30 человек на несколько дней застряли в британском пабе из-за сильного снегопада

В Британии 29 человек уже несколько дней сидят в пабе из-за сильного снегопада

Почти 30 человек оказались заперты в британском пабе после того, как на страну обрушились сильные метели. Об этом сообщает Би-би-си.

Из-за сильного снегопада 28 взрослых, а также четырехлетний ребенок и собака, оказались заперты в пабе Tan Hill Inn, самом высоком в Великобритании, расположенном на высоте 528 метров в Йоркшире. Арктические ветры принесли сюда снег и морозы до -11°C. Гости, приехавшие в выходные в паб-гостиницу с семью номерами, поняли, что не могут покинуть его из-за занесенных дорог.

Персонал заведения предложил застрявшим посетителям настольные игры и викторины. Управляющая пабом Никола Хейз отметила, что ее сотрудники работают уже несколько дней подряд и заботятся о гостях, которые за это время стали «друзьями на всю жизнь». Люди остаются в хорошем настроении, проводя время за танцами и пением, но все же надеются покинуть заведение в ближайшие дни.

Менеджер сказала, что не знает, как долго сохранятся такие условия, поскольку снегоуборочные машины справляются плохо. По ее словам, проблем с электричеством в пабе нет, так как оно обеспечивается с помощью генератора, а запасов еды хватит на месяц.

«Сейчас здесь как одна большая семья: мы обмениваемся номерами, историями из жизни, смеемся, плачем, это потрясающе», — говорит управляющая.

Она подчеркнула, что с гостей не взимается плата за дополнительное время пребывания, но их попросили сделать пожертвование в пользу благотворительной организации Mountain Rescue. Сообщается, что сотрудники паба привыкли принимать гостей, оказавшихся в затруднительном положении. Так, из-за сильного снегопада в ноябре 2021 года в такой же ситуации оказались около 60 человек, пришедших на концерт трибьют-группы Oasis.

Ранее рабочий пытался сбежать от иммиграционной службы, но застрял в окне ванной комнаты.