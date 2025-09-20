Вильфанд рассказал, какой процент территории России покрыт снегом

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что около 10% территории России уже покрыто снегом. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, снег выпал на севере Сибири и северо-западе Якутии.

«Снежный покров уже лежит на самом севере Сибирского федерального округа, в частности, на Таймыре, и я бы сказал, что это уже не временный снежный покров, а устойчивый. Его высота от 4 до 10 сантиметров», — поделился синоптик.

Вильфанд уточнил, что на северо-западе Якутии снег пролежит до конца сентября, «а это уже тот период, когда там начинаются уверенные отрицательные температуры».

До этого синоптик говорил, что пПо словам синоптика, в Москве в начале следующей недели потеплеет до +27°C, в регионах Черноземья — до +30°C. В Центральном федеральном округе температура будет на 1 — 2 градуса выше нормы, а с воскресенья — на пять. В понедельник в столице будет на семь градусов теплее нормы, а на юге Центрального федерального округа — на восемь градусов теплее. Практически на всей европейской территории России ожидается повышение температуры до климатических норм июля.

