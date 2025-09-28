На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белгородской области мальчик потерял сознание после домашней ингаляции

В Белгородской области ребенка госпитализировали после ингаляции с лидокаином
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Белгородской области ребенок попал в больницу из-за ошибки матери. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, врач назначил восьмилетнему ребенку ингаляции, чтобы мальчик перестал кашлять. Дома мать приготовила все для процедуры, но вместо нужного препарата случайно налила лидокаин.

Вскоре после ингаляции ее сын стал вялым и потерял сознание. Заметив это, родительница вызвала скорую помощь.

«Ребенка экстренно доставили в детскую областную клиническую больницу — содержание лидокаина в его крови превысило 5 мг/кг», – сообщается в публикации.
Пациент находится под наблюдением врачей.

До этого в Москве школьница отравилась выпитым из бутылки химикатом. 15-летняя девушка нашла дома газировку со вкусом киви, но на самом деле внутри находилось средство для очистки труб. Туда его залила уборщица и поставила в кладовку, но младшие дети заметили и переставили в холодильник.

У пострадавшей диагностировали сильный ожог пищевода и желудка.

Ранее в Белгороде годовалая девочка съела стик от айкоса и попала в больницу с отравлением.

