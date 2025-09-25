Московская школьница получила ожог пищевода по вине уборщицы квартиры

Baza: 15-летняя девочка из Москвы случайно выпила средство для очистки труб

В Москве школьница отравилась средством для очистки труб по вине уборщицы. Об этом сообщает Baza.

Несчастный случай произошел с 15-летней девочкой, которая думала, что нашла газировку «со вкусом киви-фейхоа», но вместо напитка «обогащённого витаминами» выпила бытовой химикат.

Оказалось, что средство для очистки труб в бутылку для удобства перелила сотрудница клининга, которая периодически убирается в квартире семьи. Затем женщина спрятала ее в кладовке, но младшие дети нашли ее и переставили в холодильник.

Школьница лишь отхлебнула содержимое из бутылки и попала в больницу с сильным ожогом пищевода и желудка.

