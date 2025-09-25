На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Московская школьница получила ожог пищевода по вине уборщицы квартиры

Baza: 15-летняя девочка из Москвы случайно выпила средство для очистки труб
true
true
true
close
Telegram-канал «Baza»

В Москве школьница отравилась средством для очистки труб по вине уборщицы. Об этом сообщает Baza.

Несчастный случай произошел с 15-летней девочкой, которая думала, что нашла газировку «со вкусом киви-фейхоа», но вместо напитка «обогащённого витаминами» выпила бытовой химикат.

Оказалось, что средство для очистки труб в бутылку для удобства перелила сотрудница клининга, которая периодически убирается в квартире семьи. Затем женщина спрятала ее в кладовке, но младшие дети нашли ее и переставили в холодильник.

Школьница лишь отхлебнула содержимое из бутылки и попала в больницу с сильным ожогом пищевода и желудка.

Ранее в Белгороде годовалая девочка съела стик от айкоса и попала в больницу с отравлением.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами