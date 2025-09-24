В Белгороде годовалая девочка съела стик от айкоса и попала в больницу с отравлением

В Белгороде годовалый ребенок оказался в больнице из-за стика от айкоса матери. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, мать оставила предмет на кровати после курения. Заметив стик, девочка схватила его и положила в рот.

Спустя некоторое время самочувствие ребенка ухудшилось. Мать обратила внимание на судороги и вытащила предмет из горла дочери, после чего вызвала медиков.

Пострадавшая попала в токсикологическое отделение местной детской больницы, врачи диагностировали у маленькой пациентки никотиновую интоксикацию и оказали помощь. На данный момент девочка находится под наблюдением врачей.

