В Белгороде годовалая девочка съела стик от айкоса и попала в больницу с отравлением

Baza: в Белгороде годовалый ребенок отравился стиком от айкоса
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

В Белгороде годовалый ребенок оказался в больнице из-за стика от айкоса матери. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, мать оставила предмет на кровати после курения. Заметив стик, девочка схватила его и положила в рот.

Спустя некоторое время самочувствие ребенка ухудшилось. Мать обратила внимание на судороги и вытащила предмет из горла дочери, после чего вызвала медиков.

Пострадавшая попала в токсикологическое отделение местной детской больницы, врачи диагностировали у маленькой пациентки никотиновую интоксикацию и оказали помощь. На данный момент девочка находится под наблюдением врачей.

До этого в Энгельсе употребивший наркотики девятилетний ребенок устроил истерику в машине. Водитель авто заснял, как на заднем сидении мальчик вел себя неадекватно, плакал и пытался выйти из салона. Когда сделать это не получилось, он прижался к матери, которая, предположительно, также была под действием запрещенных веществ.

Ранее россиянка заставила девятилетнего сына попробовать наркотики и поплатилась.

