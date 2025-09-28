На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Германии пилоты сообщили о сотнях случаев GPS-сбоев

Die Welt: в Германии пилоты зафиксировали 447 случаев сбоев в работе GPS
close
Артем Житенев/РИА Новости

Пилоты из Германии сообщили о сотнях случаев сбоев в работе системы GPS. Об этом сообщило немецкое издание Die Welt.

В публикации уточняется, что за август пилоты зафиксировали 447 случаев сбоев в работе GPS. Эту ситуацию в Германии назвали «угрозой безопасной эксплуатации гражданских самолетов» и призвали к усилению мер защиты. Для сравнения, в 2023 году немецкие пилоты сообщили лишь о 25 подобных случаях;

По данным Федерального министерства транспорта и цифровой инфраструктуры Германии, большая часть помех зафиксирована в районе Балтийского моря. По предварительной информации, причиной сбоя систем GPS могут быть мощные глушители.

24 сентября самолет, на борту которого была глава минобороны Испании Маргарита Роблес, столкнулся с навигационными проблемами, когда пролетал над Калининградом. По данным агентства Reuters, проблемы с GPS появились у воздушного во время полета в Литву. Известно, что Роблес отправилась туда для встречи с литовским министром обороны Довиле Шакалене. Другие подробности произошедшего не раскрывались.

Ранее самолет с фон дер Ляйен был вынужден приземлиться без системы GPS в болгарском аэропорту Пловдив.

