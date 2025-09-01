Россию обвинили в инциденте с приземлением самолета главы Еврокомиссии без GPS

FT: самолет фон дер Ляйен вынужден был сесть без GPS, в инциденте обвинили РФ

Самолет с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен вынужден был приземлиться без системы GPS, в инциденте обвинили Россию. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Самолет главы ЕК был лишен системы навигации при попытке приземления в болгарском аэропорту Пловдив 31 августа.

«Предполагаемая российская интерференционная атака <...> вывела из строя навигационные системы GPS в болгарском аэропорту и вынудила самолет председателя Европейской комиссии совершить посадку, используя бумажные карты», — говорится в сообщении.

Три неназванных источника заявили журналистам, что инцидент «расценивается как вмешательство России». В публикации говорится, что система GPS перестала работать во всей зоне аэропорта. После часового кружения над воздушной гаванью пилот принял решение посадить лайнер вручную, используя аналоговые карты.

FT пишет, что болгарское управление воздушного движения подтвердило сбой.

Журналисты отметили, что подобные массовые сбои в системе навигации наблюдаются с февраля 2022 года. Помехи нарушают прием сигналов и создают опасность для коммерческих самолетов. Глушение системы GPS и направление ложных сигналов называется «спуфингом».

