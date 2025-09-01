На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россию обвинили в инциденте с приземлением самолета главы Еврокомиссии без GPS

FT: самолет фон дер Ляйен вынужден был сесть без GPS, в инциденте обвинили РФ
true
true
true
close
vonderleyen/X

Самолет с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен вынужден был приземлиться без системы GPS, в инциденте обвинили Россию. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Самолет главы ЕК был лишен системы навигации при попытке приземления в болгарском аэропорту Пловдив 31 августа.

«Предполагаемая российская интерференционная атака <...> вывела из строя навигационные системы GPS в болгарском аэропорту и вынудила самолет председателя Европейской комиссии совершить посадку, используя бумажные карты», — говорится в сообщении.

Три неназванных источника заявили журналистам, что инцидент «расценивается как вмешательство России». В публикации говорится, что система GPS перестала работать во всей зоне аэропорта. После часового кружения над воздушной гаванью пилот принял решение посадить лайнер вручную, используя аналоговые карты.

FT пишет, что болгарское управление воздушного движения подтвердило сбой.

Журналисты отметили, что подобные массовые сбои в системе навигации наблюдаются с февраля 2022 года. Помехи нарушают прием сигналов и создают опасность для коммерческих самолетов. Глушение системы GPS и направление ложных сигналов называется «спуфингом».

Ранее министр обороны Польши назвал Россию «империей зла с Востока».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами