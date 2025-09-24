На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
С самолетом министра обороны Испании произошел инцидент над Россией

Reuters: у самолета министра обороны Испании возникли проблемы над Калининградом
Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix/Reuters

Самолет, на борту которого была министр обороны Испании Маргарита Роблес, столкнулся с навигационными проблемами, когда пролетал над Калининградом. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как утверждается в статье, проблемы с GPS у воздушного судна возникли во время полета в Литву. Известно, что Роблес отправилась туда для встречи с литовским министром обороны Довиле Шакалене. Других подробностей произошедшего не сообщается.

1 сентября газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что самолет с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен был вынужден приземлиться без системы GPS в болгарском аэропорту Пловдив. Три неназванных источника заявили, что инцидент «расценивается как вмешательство России». Сообщалось, что система GPS перестала работать во всей зоне аэропорта. После часового кружения над воздушной гаванью пилот принял решение посадить лайнер вручную, используя аналоговые карты.

В FT отметили, что подобные массовые сбои в системе навигации наблюдаются с февраля 2022 года. Помехи нарушают прием сигналов и создают опасность для коммерческих самолетов. Глушение системы GPS и направление ложных сигналов называется «спуфингом».

Ранее Трамп с иронией отозвался на сообщения о неполадках с самолетом фон дер Ляйен.

