На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На юге Индии более 20 человек затоптали на предвыборном митинге

В Индии десятки человек пострадали в давке на предвыборном митинге
true
true
true
close
Ishant Chauhan/Global Look Press

В Индии на предвыборном митинге в южном штате Тамилнад затоптали как минимум 23 человека. Об этом пишет The Morung Express.

Как сообщает газета, митинг, организованный партией актера Виджая, начался в 19:20 (16:50 мск). Во время мероприятия внезапно отключилось электричество, из-за этого среди людей началась давка. Плохая вентиляция и переполненность помещений усугубили ситуацию. Машины скорой с трудом могли добраться до места происшествия по пробкам.

Власти заявили, что пострадали 30 человек, среди них шестеро детей, а также пожилые люди. Несколько участников митинга остаются в критическом состоянии.

В октябре 2022 года в центре Сеула отмечался Хэллоуин, основные празднества проходили на прогулочной улице Итхэвон. В какой-то момент в узком переулке на спуске возникла давка, и люди просто стали падать друг на друга. Несовместимые с жизнью травмы получил 151 человек, в том числе четыре россиянки. Еще 82 были ранены. В Южной Корее объявили национальный траур.

Ранее танец новобрачных в Ираке закончился трагедией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами