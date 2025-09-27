На юге Индии более 20 человек затоптали на предвыборном митинге

В Индии десятки человек пострадали в давке на предвыборном митинге

В Индии на предвыборном митинге в южном штате Тамилнад затоптали как минимум 23 человека. Об этом пишет The Morung Express.

Как сообщает газета, митинг, организованный партией актера Виджая, начался в 19:20 (16:50 мск). Во время мероприятия внезапно отключилось электричество, из-за этого среди людей началась давка. Плохая вентиляция и переполненность помещений усугубили ситуацию. Машины скорой с трудом могли добраться до места происшествия по пробкам.

Власти заявили, что пострадали 30 человек, среди них шестеро детей, а также пожилые люди. Несколько участников митинга остаются в критическом состоянии.

В октябре 2022 года в центре Сеула отмечался Хэллоуин, основные празднества проходили на прогулочной улице Итхэвон. В какой-то момент в узком переулке на спуске возникла давка, и люди просто стали падать друг на друга. Несовместимые с жизнью травмы получил 151 человек, в том числе четыре россиянки. Еще 82 были ранены. В Южной Корее объявили национальный траур.

