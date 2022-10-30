«Многие умерли от удушья». В Сеуле выясняют причину давки на празднике Хэллоуин

Вечером 29 октября в центре Сеула отмечался Хэллоуин, основные празднества проходили на прогулочной улице Итхэвон. В какой-то момент в узком переулке на спуске возникла давка, и люди просто стали падать друг на друга. Число жертв достигло 151. Еще 82 человека ранены, 19 из них находятся в критическом состоянии. Возраст большинства погибших — слегка за 20, в основном это девушки. В Южной Корее объявлен национальный траур. Как сообщили в российском посольстве, в давке погибли четыре россиянки. Все они были моложе 30 лет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В известном своими вечеринками в честь Хэллоуина районе Сеула Итхэвон вечером 29 октября произошла давка. Погиб как минимум 151 человек. Среди погибших — четыре россиянки. Еще 82 человека ранены, причем 19 из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Большинство жертв — это совсем молодые люди слегка за 20, в основном девушки. По данным Yonhap, среди погибших есть и другие иностранцы, в том числе граждане Ирана, Китая, Норвегии и Узбекистана.

Власти южнокорейской столицы получили более 3,7 тыс. сообщений о пропавших без вести в связи с давкой. В стране объявлен национальный траур.

Что произошло

Давка началась в узком переулке шириной всего около четырех метров, рядом с отелем Hamilton. Дорога здесь спускается вниз, сужаясь. Дорожное покрытие неровное, поэтому участники праздника могли легко споткнуться и упасть из-за напора толпы. Они соскальзывали вниз на склоне как домино и падали в общую кучу. На видеозаписях слышно, как находящиеся в переулке люди падают и кричат «Не толкайтесь! Здесь люди!», но толпа еще какое-то время продолжает напирать.

«Вокруг были люди. Я попытался помочь одному иностранцу <...> Но когда я попытался его вытащить, иностранцу стало очень больно, что мне было делать... Я пытался вывести людей из этого переулка, но они сказали, что у них сломаны ноги и они не могут идти»,

— вспоминает очевидец Пак Джинги.

«Спасатели действительно пытались всех вытащить оттуда, но не могли. Некоторые пострадавшие были без сознания, а некоторые истекали кровью», — добавляет он.

Другой свидетель событий рассказал Yonhap, что, когда ситуация достигла своего апогея, упавшие лежали в переулке «в пять или шесть слоев». Большинство смертей были вызваны остановкой сердца из-за удушья, отмечают медики.

«Когда мы отправились на помощь, многие из них уже умерли от удушья. В случае крупномасштабной катастрофы наиболее важным направлением неотложной медицинской помощи является спасение тех, у кого не было остановки сердца, то есть тех, у кого высока вероятность выздоровления», — сообщил агентству профессор неотложной медицины в больнице Сеульского национального университета Хона Ки Чжуна, который участвовал в спасательных работах на месте происшествия.

Вызов в экстренные службы поступил в 22:43 по местному времени (16:43 мск). Практически сразу на Ханган-ро возле станции Итхэвон был создан временный пункт оказания скорой медицинской помощи. Кареты «скорой» с трудом могли проехать к месту ЧП из-за толп на улицах.

«Там катастрофически не хватало воздуха, и люди теряли сознание, а в такой толпе затопчут наверняка, в общем, так все и произошло. Там ходить можно было всегда и везде, беспрепятственно, ни турникетов и ограждений там нет, полиции, видимо, было недостаточно на такое количество людей», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» гражданин РФ, находившийся вчера на Итхэвоне.

«Нам с подругой вырвали клок волос, потому что люди падали и пытались ухватиться за что-то, кореянка около меня кричала, что ей больно, на нее наступили, но никто не мог ничего сделать, мы не могли даже пошевелиться. Из-за такого количества людей правда не хватало воздуха, я еле-еле дышала», — рассказала «Газете.Ru» россиянка по имени Яна, которая тоже была в толпе.

По ее словам, полиции на месте происшествия было «очень-очень мало», так как все полицейские были ранее направлены на площадь Кванхвамун из-за митингов. Девушка также рассказала, что среди жителей города распространяется версия о том, что прохожим на Итхэвоне раздавали наркотики в виде конфеток, по этой причине и возникла давка. Другая версия — ажиотаж из-за приезда ведущего многих корейских шоу. «По новостям говорят только про давку», — отметила она.

Реакция властей

Сразу же после получения сообщения о случившемся президент Юн Сок Ёль отправился в центр управления кризисными ситуациями, передает телеканал JTBC. Позже он также посетил само место катастрофы.

«Как президент, который берет на себя ответственность за жизнь и безопасность граждан, у меня тяжело на сердце и мне трудно сдержать горе», — отметил глава государства.

Юн пообещал, что процесс оказания всей необходимой помощи пострадавшим будет контролироваться властями, а причина трагедии будет тщательно расследована и коренным образом устранена, чтобы подобное впредь не повторилось. В стране будет ужесточен контроль за проведением массовых мероприятий.

Свои соболезнования президенту Южной Кореи уже принесли глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Джо Байден, а также премьер Канады Джастин Трюдо.

Погибшие россиянки

Три погибшие в давке россиянки были моложе 30 лет, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Сеуле. Одной из них был 21 год.

«Полиция не предоставляет посольству РФ данные о сфере занятости россиянок, погибших в давке в Итхэвоне. Известна только дата рождения, имя и гражданство. Одной 21 год, еще одна девушка 1995 года рождения и последняя — 1997 года рождения», — рассказали в диппредставительстве.

Данные о трех погибших подтвердила полиция Южной Кореи. Позже поступила информация о еще одной погибшей девушке из России.

Telegram-канала Baza, уточнил, что двух погибших девушек зовут Дарья Твердохлеб и Кристина Гарднер.

Одна из девушек погибла не сразу, а была госпитализирована и умерла уже в больнице. При себе у нее не было документов, ее поиском занимались родственники.