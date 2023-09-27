Свадебный ад: танец новобрачных в Ираке закончился гибелью 120 человек

Во время празднования свадьбы в иракской провинции Найнава произошел пожар. Огонь возник в зале, где танцевали молодожены, после запуска фейерверка и охватил все помещение, заблокировав гостей внутри. По предварительным данным, более 450 человек пострадали, из них погибли более 100, в том числе дети. Подробности – у «Газеты.Ru».

Во время свадьбы в провинции Найнава на севере Ирака погибли и пострадали 450 человек. Об этом написала в социальных сетях некоммерческая организация Красного Полумесяца.

«Число погибших и пострадавших в результате пожара в зале, где проходила свадьба, возросло до 450. Трагедия произошла в городе Эль-Хамдания, расположенного к востоку от административного центра провинции Мосула», — говорится в посте.

До этого СМИ Ирака сообщали, что погибли не менее 100 человек, в том числе несколько детей. Около 150 человек получили ранения различной степени тяжести.

close 100% Последствия пожара на свадебном торжестве в районе Хамдания в иракской провинции Ниневия, 27 сентября 2023 года Abdullah Rashid/Reuters

В беседе с Reuters заместитель губернатора Ниневии Хасан аль-Аллак подтвердил гибель 113 человек. По последним сообщениям, их число увеличилось до 120.

Трагедия глазами очевидцев

По данным The Guardian, в 22:45 молодые танцевали в центре зала. В это время в помещении запустили фейерверк, один из залпов попал в люстру, которая загорелась. Вскоре огонь охватил весь зал.

Сотни людей оказались заблокированы внутри горящего здания.

«Мы ничего не видели. Мы задыхались и не знали, как выбраться», — рассказал 17-летний гость свадьбы.

На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что зал для мероприятий практически полностью разрушен. Всю ночь спасатели разбирали завалы в поисках уцелевших людей. О судьбе жениха и невесты, которые оказались в эпицентре возгорания, ничего не известно.

«Мы видели огонь, вырывающийся из зала. Тех, кому удалось выбраться, а тех, кто не успел и застрял. Даже те, кому удалось выбраться, были сломлены», — сообщил спасшийся 34-летний мужчина.

К месту происшествия направили бригады скорой медицинской помощи.

Причины пожара

Свадьба проводилась в большом зале для мероприятий. Reuters со ссылкой на местное министерство по делам гражданской обороны проинформировало, что сильный пожар начался после запуска фейерверка.

По предварительной информации, здание было построено из легковоспламеняющихся материалов, поэтому быстро обрушилось во время пожара.

Как пишет The Guardian, зал состоял из сборных панелей, которые «легко воспламенялись и нарушали стандарты безопасности». При возгорании эти панели выбрасывали токсичные газы, что значительно усугубило ситуацию.

«Минимальные ожоги составляют 40% тела»

Представитель министерства здравоохранения Саиф аль-Бадр рассказал, что у большинства пострадавших ожоги. Кроме того, во время пожара началась давка.

Гостей торжества доставили в главную больницу в Хамдании. Десятки местных жителей пришли к лечебному учреждению, чтобы сдать кровь.

Представитель здравоохранения провинции Ахмед Дубардани рассказал газете Rudaw, что госпитализированные серьезно пострадали — минимальные ожоги составляют 40% тела. По его словам, около 60 человек находятся в критическом состоянии.

Дубардани добавил, что большинство тел погибших сожжены полностью.

Владелец зала скрылся

Премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа'ас-Судани переговорил с губернатором Ниневии Наджмом аль-Джабури. Он поручил министерству здравоохранения мобилизовать все ресурсы для оказания помощи нуждающимся. Ситуация находится под контролем властей.

Президент Ирака Абдул Латиф Рашид выразил соболезнования. Он поручил начать расследование и выяснить причины произошедшего. Кроме этого, иракский лидер велел принять все необходимые меры безопасности, чтобы не допустить повторения инцидента.

Сотрудники правоохранительных органов Ниневии уже арестовали девять членов администрации заведения, в котором начался пожар. Владелец зала скрылся.

«Мы координируем свои действия с региональным правительством Курдистана (автономия в составе Ирака. — «Газета.Ru»). У меня был телефонный разговор с уважаемым министром внутренних дел Курдистана господином Ребером [Ахмедом] относительно сбежавшего человека, который является владельцем зала и проживает в Эрбиле», — сообщил Абдулла Рамадан, командующий операциями в Ниневии.

Он добавил, что расследование инцидента продолжается. Он подчеркнул, что все виновные будут привлечены к ответственности.

В Ираке объявили трехдневный траур в связи с произошедшим.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту и премьеру Ирака в связи с последствиями пожара в Эль-Хамдании.