Сход селя в Дагестане оставил без транспортного сообщения около 20 сел

МЧС: сход селя в горах Дагестана оставил без транспортного сообщения 19 сел
Проезд автотранспорта запретили на участке автомобильной дороги в Чародинском районе Дагестана в связи со сходом селевого потока. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике, передает «Интерфакс».

«В результате прошедших дождей сошел селевой поток на 8 км автодороги местного значения «Цуриб — Арчиб» вблизи села Магар. Без дорожного сообщения остаются 19 населенных пунктов», — сказали в ведомстве.

В результате инцидента никто не пострадал.

В главке МЧС уточнили, что объездной дороги на этом участке нет, однако есть возможность прохода в пешем порядке, а также проезда на мотоциклах и лошадях.

В настоящее время приступить к работам по расчистке дороги не получается из-за продолжающегося схода селя.

18 сентября три селевых потока сошли в районе водохранилища и впадающей в него реки на Сахалине, в связи с чем город Александровск-Сахалинский остался без снабжения питьевой водой.

Ранее в Крыму в результате схода селя оказалась заблокирована дорога в районе населенного пункта Запрудное.

