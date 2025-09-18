На Сахалине сошли три селя

Три селевых потока сошли в районе водохранилища и впадающей в него реки на Сахалине, в связи с чем город Александровск-Сахалинский остался без снабжения питьевой водой. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил мэр Александровск-Сахалинского муниципального округа Владлен Антонюк.

По его словам, ЧП произошло в результате прохождения циклона и обильных осадков.

«Три селевых потока, один из которых сошел непосредственно в реку, а два других — в ложе водохранилища, привели к критическому загрязнению водных ресурсов. Сход больших иловых и глинистых масс нанес значительный ущерб, полностью выведя из строя фильтрационные механизмы очистных сооружений города», — говорится в заявлении.

Из него следует, что в настоящее время сотрудники профильных служб ликвидируют последствия стихийного бедствия. В том числе они принимают экстренные меры, направленные на восстановление нормального водоснабжения.

Антонюк уточнил, что работа идет по нескольким направлениям. В частности, решается вопрос о полной замене фильтрационного оборудования. Ожидается, что после завершения очистки водохранилища и восстановления работы очистных сооружений специалисты займутся очисткой резервуаров чистой воды и всей водопроводной системы Александровска-Сахалинского, так как она тоже оказалась загрязнена.

Всего в населенном пункте проживают порядка 9 тыс. человек. Для них организовали подвоз воды.

Ранее в Крыму в результате схода селя оказалась заблокирована дорога в районе населенного пункта Запрудное.