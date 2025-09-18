На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Сахалине сошли три селя

Александровск-Сахалинский остался без водоснабжения из-за схода трех селей
true
true
true
close
Shutterstock

Три селевых потока сошли в районе водохранилища и впадающей в него реки на Сахалине, в связи с чем город Александровск-Сахалинский остался без снабжения питьевой водой. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил мэр Александровск-Сахалинского муниципального округа Владлен Антонюк.

По его словам, ЧП произошло в результате прохождения циклона и обильных осадков.

«Три селевых потока, один из которых сошел непосредственно в реку, а два других — в ложе водохранилища, привели к критическому загрязнению водных ресурсов. Сход больших иловых и глинистых масс нанес значительный ущерб, полностью выведя из строя фильтрационные механизмы очистных сооружений города», — говорится в заявлении.

Из него следует, что в настоящее время сотрудники профильных служб ликвидируют последствия стихийного бедствия. В том числе они принимают экстренные меры, направленные на восстановление нормального водоснабжения.

Антонюк уточнил, что работа идет по нескольким направлениям. В частности, решается вопрос о полной замене фильтрационного оборудования. Ожидается, что после завершения очистки водохранилища и восстановления работы очистных сооружений специалисты займутся очисткой резервуаров чистой воды и всей водопроводной системы Александровска-Сахалинского, так как она тоже оказалась загрязнена.

Всего в населенном пункте проживают порядка 9 тыс. человек. Для них организовали подвоз воды.

Ранее в Крыму в результате схода селя оказалась заблокирована дорога в районе населенного пункта Запрудное.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами