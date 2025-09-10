В Крыму сошел сель, заблокировав дорогу

Сель сошел в районе населенного пункта Запрудное под Алуштой на южном берегу Крыма. Об этом журналистам сообщила начальник отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС России по республике Дарья Диюнова, ее слова приводит РИА Новости.

«Сель сошел в районе села Запрудное под Алуштой», — сказала она.

Она отметила, что временно оказалась заблокирована дорога в районе села.

«В настоящее время проезд расчищен и обеспечен», — добавила Диюнова.

Кроме того, из-за ливня оказались подтоплены 26 приусадебных участков в Джанкойском районе: населенный пункт Кондратьево — две улицы (22 участка), Рысаково — одна улица (4 участка). Спасателями ликвидируются последствия подтопления с помощью инженерной техники и мотопомп. Для мониторинга привлекли беспилотные системы оперативной обстановки, в данный момент идет расчистка и монтаж водоотводных каналов и дренажных систем.

По словам Диюновой, всего для ликвидации подтопления привлекли группировку сил и средств от РСЧС: 63 человека, 22 единицы техники, из них от МЧС России были привлечены 34 человека и десять единиц техники.

Ранее в российском регионе из-за селя перекрыли дорогу республиканского значения.