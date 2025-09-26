На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд отменил приговор бывшему мэру, избившему подчиненного и давшему взятку

Суд отменил приговор осужденному на 10 лет экс-мэру Усть-Кута Душину
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор бывшему мэру Усть-Кута в Иркутской области Александру Душину, который был приговорен к 10 годам лишения свободы за избиение подчиненного и дачу взятки в размере миллиона рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката экс-мэра Шота Горгадзе.

Ранее Душина приговорили к четырем годам условно за превышение должностных полномочий, получение взятки в особо крупном размере и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В январе текущего года суд заменил условный срок на 10 лет колонии строгого режима.

Его защита была не согласна с приговором и подала жалобу в кассационный суд, после чего дело было направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию - Иркутский областной суд.

По словам Горгадзе, теперь суд может отменить приговор и оправдать бывшего градоначальника, смягчить приговор, направить на новое рассмотрение или оставить приговор в силе.

Ранее бывший мэр Иванова незаконно выписал себе премий на три миллиона рублей.

