На Урале экс-мэра задержали за превышение полномочий

Бывший глава городского округа Красноуфимск Свердловской области Михаил Конев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Накануне депутаты Красноуфимска приняли его досрочную отставку. Временно исполняющим обязанности главы городского округа назначен Юрий Ладейщиков, ранее занимавший должность заместителя Конева по вопросам социальной политики.

«Задержание произведено в рамках статьи 286, часть 3 УК РФ (превышение должностных полномочий — прим. ред.)», — говорится в сообщении.

По данным издания, в местной администрации проводились следственные действия, производилась выемка документации.

Бывшему градоначальнику может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на период до трех лет.

В начале июля стало известно, что в отношении Конева возбудили уголовное дело. Основанием для возбуждения дела послужило фиктивное оформление на работу в администрацию города спикера городской думы Анатолия Худякова. Специально для него в структуре мэрии была учреждена новая должность – заместитель директора жилищно-коммунального управления (ЖКУ) по общим вопросам. Следствие полагает, что Худяков, номинально занимая эту должность с декабря 2021 года по декабрь 2024 года, фактически не работал, при этом получая заработную плату. За указанный период ему было выплачено 2,6 миллиона рублей.

Ранее Михаила Конева после провала выборов губернатора отправили в отставку.