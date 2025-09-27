В Московской области девушка упала с девятого этажа и выжила

В Сергиевом Посаде врачи спасли упавшую с девятого этажа 18-летнюю девушку. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

Уточняется, что инцидент произошел по неосторожности. Девушка в крайне тяжелом состоянии доставлена в реанимацию. При поступлении в больницу пациентка находилась в коме с тяжелейшими травмами — повреждением головы, закрытой травмой грудной клетки с повреждением легких, переломами костей таза и бедра, а также травмой живота.

Медперсонал больницы оказал девушке всю необходимую помощь. На пятый день пострадавшая пришла в сознание. На восьмой день состояние девушки стабилизировалось, и врачи смогли провести операцию остеосинтеза: зафиксировали сломанную бедренную кость титановым штифтом. Сейчас пациентка уже находится дома, в ближайшее время ее ожидает курс реабилитации.

26 сентября сообщалось, что в Выборгском районе Ленинградской области из окна пятого этажа выпала девочка. Ребенка нашли у подъезда соседи и вызвали скорую. По предварительной информации, пара приезжих оставила пятилетнюю дочь дома одну, и девочка забралась на окно и упала.

Ранее в Омске четырехлетний ребенок выпал из окна восьмого этажа и попал в реанимацию.