На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Московской области девушка упала с девятого этажа и выжила

В Сергиевом Посаде врачи спасли упавшую с девятого этажа девушку
true
true
true
close
FotograFFF/Shutterstock

В Сергиевом Посаде врачи спасли упавшую с девятого этажа 18-летнюю девушку. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

Уточняется, что инцидент произошел по неосторожности. Девушка в крайне тяжелом состоянии доставлена в реанимацию. При поступлении в больницу пациентка находилась в коме с тяжелейшими травмами — повреждением головы, закрытой травмой грудной клетки с повреждением легких, переломами костей таза и бедра, а также травмой живота.

Медперсонал больницы оказал девушке всю необходимую помощь. На пятый день пострадавшая пришла в сознание. На восьмой день состояние девушки стабилизировалось, и врачи смогли провести операцию остеосинтеза: зафиксировали сломанную бедренную кость титановым штифтом. Сейчас пациентка уже находится дома, в ближайшее время ее ожидает курс реабилитации.

26 сентября сообщалось, что в Выборгском районе Ленинградской области из окна пятого этажа выпала девочка. Ребенка нашли у подъезда соседи и вызвали скорую. По предварительной информации, пара приезжих оставила пятилетнюю дочь дома одну, и девочка забралась на окно и упала.

Ранее в Омске четырехлетний ребенок выпал из окна восьмого этажа и попал в реанимацию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами