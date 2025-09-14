Четырехлетний ребенок упал с 8-го этажа в Омске

В Омске четырехлетний ребенок выпал из окна и попал в реанимацию

В Омске ребенок пострадал при падении с высоты. Информация об этом появилась в группе «Омск Live» во «ВКонтакте».

Несчастный случай произошел утром 13 сентября в доме по адресу улица 3-я Любинская, 22/2. По словам очевидцев, около 9:20 с 8-го этажа выпал четырехлетний ребенок.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи.

В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства инцидента. Где в момент ЧП находились родители ребенка, не уточняется.

До этого маленькие брат и сестра перелезли через перила и повисли на краю балкона на высоте 13-го этажа в Китае. Житель соседнего дома увидел, что дети вот-вот упадут, и немедленно связался с управляющей компанией. Уже через две минуты охранники появились на балконе и спасли брата и сестру. Источник подтвердил, что отца детей не было дома, и они на время остались без присмотра.

Ранее в Петербурге трехлетняя девочка проломила голову, выпав из окна второго этаж.