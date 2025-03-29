После аварийной посадки гаишники отогнали самолет с трассы под Вологдой

Совершивший вынужденную посадку на трассе в Вологодской области легкомоторный самолет выполнял учебно-тренировочный полет, сообщило в Telegram-канале региональное управление МВД.

Там рассказали, что сотрудники Госавтоинспекции заметили самолет на трассе А-114 «Вологда-Новая Ладога» между поселками Лесково и Сосновка во время патрулирования. Они помогли организовать движение по дороге и отогнали воздушное судно в сторону. Внутри находился только пилот, он не пострадал.

Как сообщало ИА «Вологда Регион», самолет выполнял рейс из Череповецкого района региона в Ярославскую область. Его аварийная посадка произошла между 16:24 и 17:07.

26 марта пассажирский самолет, летевший из Красноярска в Китай, аварийно сел в Иркутске. Командир авиалайнера запросил посадку в аэропорту Иркутска и, получив разрешение, успешно приземлился. По предварительным данным, причиной вынужденной посадки самолета стали вышедшие из строя датчики контроля скорости и высоты. В результате инцидента никто не пострадал.

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