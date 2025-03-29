Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

После аварийной посадки гаишники отогнали самолет с трассы под Вологдой

Сотрудники ГАИ помогли отогнать самолет, аварийно севший на трассе под Вологдой
close
УМВД России по Вологодской области

Совершивший вынужденную посадку на трассе в Вологодской области легкомоторный самолет выполнял учебно-тренировочный полет, сообщило в Telegram-канале региональное управление МВД.

Там рассказали, что сотрудники Госавтоинспекции заметили самолет на трассе А-114 «Вологда-Новая Ладога» между поселками Лесково и Сосновка во время патрулирования. Они помогли организовать движение по дороге и отогнали воздушное судно в сторону. Внутри находился только пилот, он не пострадал.

Как сообщало ИА «Вологда Регион», самолет выполнял рейс из Череповецкого района региона в Ярославскую область. Его аварийная посадка произошла между 16:24 и 17:07.

26 марта пассажирский самолет, летевший из Красноярска в Китай, аварийно сел в Иркутске. Командир авиалайнера запросил посадку в аэропорту Иркутска и, получив разрешение, успешно приземлился. По предварительным данным, причиной вынужденной посадки самолета стали вышедшие из строя датчики контроля скорости и высоты. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее врач перечислила самые частые экстренные ситуации со здоровьем в полете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами