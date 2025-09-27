На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пассажир Porsche Cayenne случайно выстрелил в себя, когда машину остановила ДПС

Во Владикавказе пассажир Porsche Cayenne случайно выстрелил в себя
true
true
true
close
Evgenii Panov/Shutterstock/FOTODOM

Во Владикавказе сотрудники ДПС остановили Porsche Cayenne, и пассажир авто случайно выстрелил в себя. Об этом сообщает «Сапа 15».

Инцидент произошел на пересечении Московского шоссе и улицы Калинина, когда инспекторы ДПС остановили автомобиль для проверки документов. За рулем находилась 37-летняя женщина. Пока она общалась с сотрудниками полиции, из салона машины раздался выстрел.

Выяснилось, что 33-летний пассажир, имевший при себе травматический пистолет, в ожидании проверки решил подготовить оружие. Во время манипуляций с пистолетом, когда мужчина проверял наличие патронов, произошел случайный выстрел. В результате пуля попала ему в голень.

Ранее калининградец случайно выстрелил в себя, когда пьяным взялся за чистку оружия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами