Пассажир Porsche Cayenne случайно выстрелил в себя, когда машину остановила ДПС

Во Владикавказе пассажир Porsche Cayenne случайно выстрелил в себя

Во Владикавказе сотрудники ДПС остановили Porsche Cayenne, и пассажир авто случайно выстрелил в себя. Об этом сообщает «Сапа 15».

Инцидент произошел на пересечении Московского шоссе и улицы Калинина, когда инспекторы ДПС остановили автомобиль для проверки документов. За рулем находилась 37-летняя женщина. Пока она общалась с сотрудниками полиции, из салона машины раздался выстрел.

Выяснилось, что 33-летний пассажир, имевший при себе травматический пистолет, в ожидании проверки решил подготовить оружие. Во время манипуляций с пистолетом, когда мужчина проверял наличие патронов, произошел случайный выстрел. В результате пуля попала ему в голень.

