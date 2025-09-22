Калининградец случайно выстрелил в себя, когда пьяным взялся за чистку оружия

В Калининграде мужчина ранил себя в висок во время чистки пистолета

В Калининграде мужчина сам выстрелил себе в висок и выжил, сообщает «Клопс» со ссылкой на собственные источники.

Несчастный случай произошел с 27-летним калининградцем, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил почистить личное оружие. Утром 21 сентября его доставили в больницу с пулевым ранением головы и открытой раной виска.

Пострадавший заявил, что выстрелил себе в голову из травматического пистолета и пытался сам остановить кровь, но затем его подруга все же вызвала скорую помощь.

Полиция начала проверку по факту инцидента. В каком состоянии сейчас находится раненый, не уточняется.

До этого в Северной Осетии на свадьбе гость с пистолетом случайно попал девочке в глаз. На мероприятии один из гостей выстрелил в землю, но пуля отрикошетила и попала в ребенка. В результате восьмилетняя девочка попала в местную больницу, у третьеклассницы диагностировали контузию и другие травмы глаза.

