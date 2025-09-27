На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Дагестане произошла давка из-за бесплатной раздачи еды

На ярмарке в дагестанском Избербаше произошла драка из-за бесплатной раздачи еды
true
true
true

На ярмарке в дагестанском Избербаше произошла давка из-за бесплатной раздачи еды, кадры распространились в местных Telegram-каналах.

На кадрах можно увидеть, как люди собрались у стола и, толкая друг друга, хватают еду. Организаторы раздачи при этом призывают граждан успокоиться и вести себя «нормально».

В пресс-службе администрации Избербаша сообщили РИА Новости, что ярмарка 26 сентября была организована мэрией к 75-летию города. Там добавили, что «на ход мероприятия и позитивное настроение всех присутствующих» никакие инциденты не повлияли.

6 сентября москвичи устроили давку на марафоне из-за бесплатных палок для ходьбы.

Инцидент произошел на Ростовской набережной, где и стартовал пеший марафон. Некоторым из участников после случившегося потребовалась помощь медиков. Судя по кадрам с места событий, для того, чтобы сдержать толпу, привлекался ОМОН.

До этого в одной из краснодарских школ образовалась давка на День знаний.

Ранее поклонница Бейонсе устроила давку после концерта из-за жука.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами