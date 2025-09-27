В Дагестане произошла давка из-за бесплатной раздачи еды

На ярмарке в дагестанском Избербаше произошла давка из-за бесплатной раздачи еды, кадры распространились в местных Telegram-каналах.

На кадрах можно увидеть, как люди собрались у стола и, толкая друг друга, хватают еду. Организаторы раздачи при этом призывают граждан успокоиться и вести себя «нормально».

В пресс-службе администрации Избербаша сообщили РИА Новости, что ярмарка 26 сентября была организована мэрией к 75-летию города. Там добавили, что «на ход мероприятия и позитивное настроение всех присутствующих» никакие инциденты не повлияли.

6 сентября москвичи устроили давку на марафоне из-за бесплатных палок для ходьбы.

Инцидент произошел на Ростовской набережной, где и стартовал пеший марафон. Некоторым из участников после случившегося потребовалась помощь медиков. Судя по кадрам с места событий, для того, чтобы сдержать толпу, привлекался ОМОН.

До этого в одной из краснодарских школ образовалась давка на День знаний.

Ранее поклонница Бейонсе устроила давку после концерта из-за жука.