Москвичи устроили давку из-за бесплатных палок для ходьбы

Москвичи устроили давку на марафоне из-за бесплатных палок для ходьбы. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел на Ростовской набережной, где и стартовал пеший марафон. Некоторым из участников после случившегося потребовалась помощь медиков. Судя по кадрам с места событий, для того, чтобы сдержать толпу, привлекался ОМОН.

До этого в одной из краснодарских школ образовалась давка на День знаний.

Инцидент произошел 1 сентября у здания школы №16 на улице Гондаря. Организаторы пропускали на торжественную линейку около 1,7 тысячи детей и их родителей через всего лишь одну калитку, что привело к образованию давки. На улице стояла жаркая погода, что усугубляло ситуацию. По словам очевидцев, многие младшеклассники плакали и кричали, а охранник реагировал на происходящее хамством.

