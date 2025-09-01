Давка на День знаний в одной из российских школ попала на видео

В одной из школ Краснодара на День знаний образовалась давка, этот момент попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Инцидент произошел 1 сентября у здания школы №16 на улице Гондаря. Организаторы пропускали на торжественную линейку около 1,7 тысячи детей и их родителей через всего лишь одну калитку, что привело к образованию давки. На улице стояла жаркая погода, что усугубляло ситуацию. По словам очевидцев, многие младшеклассники плакали и кричали, а охранник реагировал на происходящее хамством.

Родителям пришлось буквально продираться с детьми к узкому входу, рассказал один из очевидцев. По словам директора школы, сама линейка прошла организованно. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Краснодар №1».

До этого российский школьник не смог попасть на линейку, так как его двор затопило. Заехать и выехать из двора можно было только на высоком джипе или большегрузе.

