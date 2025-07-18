Поклонница Бейонсе испугалась жука и устроила давку после концерта

Поклонница певицы Бейонсе испугалась жука и устроила давку после концерта, в которой пострадали 11 человек, пишет People.

Инцидент случился сразу после завершения финального шоу певицы в рамках ее тура. Толпы людей, покидавших мероприятие, направились к станции общественного транспорта, чтобы добраться домой. Однако на эскалаторе произошел несчастный случай, в результате которого пострадали одиннадцать человек.

Согласно предварительной информации, давка началась после того, как один человек закричал и побежал, что вызвало панику среди пассажиров. В результате эскалатор сначала временно ускорил ход, а затем резко остановился. В полиции сообщили, что причиной паники, по предварительным данным, стала десятилетняя девочка, которая испугалась насекомого — предположительно, таракана или пальмового жука.

Представители компании Schindler, которая обслуживает эскалатор, опубликовали официальное заявление. В нём говорится, что инцидент был вызван внезапным наплывом людей, и компания выражает свои соболезнования пострадавшим. Сообщается, что один человек получил перелом лодыжки, еще семь человек были госпитализированы с порезами и ссадинами, остальным была оказана помощь на месте.

Ранее Бейонсе спела в шапке-ушанке после выступления в триколоре.