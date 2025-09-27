В Хабаровске на строящемся объекте загорелся утеплитель

Прокуратура начала проверку в связи с пожаром на строящемся объекте в Хабаровске

Пожар произошел на территории строящегося объекта, расположенного по переулку Облачному в Хабаровске. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края в Telegram-канале.

В надзорном ведомстве рассказали, что на строящемся объекте во время проведения работ загорелся утеплитель. Находившиеся на территории работники были эвакуированы. Предварительно, никто не пострадал.

«Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются», — отмечается в заявлении.

В нем подчеркивается, что прокуратура Центрального района Хабаровска организовала проверку соблюдения требований безопасности при осуществлении строительных работ и законодательства об охране труда. Кроме того, сотрудники ведомства поставили на контроль ход проверки, начатой правоохранительными органами.

Утром 27 сентября в городе Ялте в Республике Крым произошел пожар на территории многоквартирного домовладения. Огонь распространился на площади 400 квадратных метров. К тушению пламени привлекли 33 сотрудника экстренных служб и 13 единиц техники. К 10:00 мск специалисты ликвидировали открытое горение.

Как рассказали в МЧС РФ, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Региональная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств пожара.

