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В Иркутской области молнии спровоцировали три пожара

МЧС Иркутской области: в Хомутово и Карлуке начались пожары после ударов молнии
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Вечером 4 августа в Иркутском округе тушили сразу три пожара, вызванных грозовыми разрядами. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

В селе Хомутово на улице Гравийной молния ударила в крышу сарая, в результате чего началось возгорание. Существовала угроза перехода пламени на жилой дом. Пожар удалось локализовать на площади 20 кв. метров. В тушении участвовали две автоцистерны и пять сотрудников областной пожарно-спасательной службы.

В деревне Карлук на улице Дачной во время грозы загорелся брусовый жилой дом. Четыре человека, в том числе трое детей, самостоятельно смогли эвакуироваться. Горение на площади 80 кв. метров было оперативно ликвидировано силами двух единиц техники, пяти пожарных и добровольной команды.

Еще один инцидент произошел в той же деревне на улице Российской. Молния стала причиной пожара в двух брусовых домах с мансардами. До прибытия спасателей эвакуировались один взрослый и двое детей. К моменту приезда пожарных здания были полностью охвачены огнем, также существовала угроза распространения пламени на соседние постройки. Огонь удалось потушить на общей площади 128 кв. метров. В ликвидации участвовали сотрудники МЧС России и областной пожарно-спасательной службы.

В МЧС напомнили о мерах безопасности во время грозы: необходимо закрыть окна, двери и дымоходы, не разжигать печи, отключить электроприборы и не пользоваться ими. Установку молниезащиты рекомендуется доверить специалистам.

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