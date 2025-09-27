В Крыму загорелся многоквартирный дом на площади 400 «квадратов»

МЧС РФ: в жилом доме в Ялте произошел пожар площадью 400 квадратных метров

Пожар произошел на территории многоквартирного домовладения в городе Ялте. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Республике Крым в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что строение расположено на улице Екатерининская. Огонь распространился на площади 400 квадратных метров.

«Эвакуировано 62 человека. Подано четыре ствола на тушение», — говорится в заявлении.

Всего к ликвидации возгорания привлекли 33 сотрудника экстренных служб и 13 единиц техники. Специалисты локализовали пожар в 7:45 (совпадает с мск) и ликвидировали открытое горение в 10:00 (совпадает с мск).

Сейчас на месте происшествия работают дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС РФ. По предварительным данным, домовладение загорелось по причине неосторожного обращения с огнем.

Пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале написала, что надзорное ведомство контролирует установление обстоятельств пожара. Сотрудникам предстоит дать оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности и градостроительного законодательства.

