Североатлантический альянс не может сбивать дешевые дроны дорогими ракетами. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью Bloomberg.

«Нереально, чтобы вы сбивали беспилотники стоимостью в тысячу или две тысячи долларов ракетами, которые обходятся вам, возможно, в полмиллиона или миллион долларов», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, не хватает ли НАТО необходимого оборудования, Рютте отметил, что «в краткосрочной перспективе. По его словам, НАТО учится у украинцев и быстро развивает технологии.

Европейские послы на встрече в Москве заявили о готовности ликвидировать российские самолеты, если они войдут в воздушное пространство стран НАТО, сообщает Bloomberg. Ранее о праве альянса сбивать истребители и дроны РФ говорил Дональд Трамп, его позицию поддержал генсек НАТО Марк Рютте.

При этом CNN утверждает, что единства по этому вопросу на Западе пока нет. В Кремле обвинения в нарушении границ других стран назвали бездоказательными, а российский посол во Франции подчеркнул: если НАТО атакует российские самолеты, «будет война».

Ранее в России обещали симметричный ответ, если НАТО начнет сбивать самолеты.