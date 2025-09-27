В Турции предложили усилить контроль после ЧП с туристами

В Турции предложили усилить контроль за морским трафиком после ЧП с туристами

Из-за участившихся в этом году инцидентов с туристами на море в Турции, туроператоры предложили минтуризма и МВД страны разработать новые правила, регулирующие морской трафик. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхана Санджара.

По словам собеседника агентства, большинство ДТП в курортных зонах случаются по вине неопытных водителей и из-за невнимательности.

«Правила, безусловно, существуют, но их не соблюдают», — рассказал Санджар, комментируя инциденты с туристами.

Что касается происшествий на воде, то «особого контроля на море нет». Так, в 2025 году году в Турции произошло уже три-четыре крупных аварии с участием водного транспорта, «поэтому необходимо внедрить регулирование, касающееся частных судов», подчеркнул Санджара.

24 сентября в результате наезда катера в море у турецкого Кемера погибла туристка из России Линария Музипова. Как сообщили в Генконсульстве РФ в Анталье, водитель катера задержан, ведется расследование. О том, что конкретно произошло в море, близкие погибшей не знают.

Ранее россиянин потерял память после жесткого лобового ДТП в Турции.