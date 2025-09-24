На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин потерял память после жесткого лобового ДТП в Турции

Турист из Петербурга потерял память после лобового ДТП в Турции
IHA

Турист из Санкт-Петербурга потерял память после лобового ДТП в городе Аланья в Турции. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Ничего не помнит ни до аварии, ни после. Когда я ему рассказываю, он через пять минут забывает и начинает спрашивать опять», — рассказала супруга пострадавшего.

По информации канала, в настоящее время турист находится в больнице, мужчине предстоит пройти восстановление после посттравматического шока. Его супруга получила ушибы лица и ноги, медики отпустили женщину сразу после ДТП.

Авария произошла 23 сентября. По данным местных СМИ, в результате лобового столкновения пострадали 15 человек, при этом двое находятся в тяжелом состоянии. Сотрудники ANEX Tour не смогли прокомментировать ситуацию. По словам попавших в ДТП петербуржцев, в настоящее время туроператор находится на связи с пострадавшими. Кроме того, в российском консульстве отметили, что разбираются в произошедшем.

Ранее появилась информация о россиянах, пострадавших после ДТП с автобусами в Турции.

