Родные погибшей в Турции россиянки узнали о ее смерти от консульства

Семья сбитой катером в Турции россиянки узнала о ее гибели от консульства
true
true
true

Семья россиянки Линарии Музиповой, которая погибла в результате наезда катером, узнала о ее смерти от консульства. Об этом сообщает издание RT.

По словам брата погибшей, с семьей связались накануне, 25 сентября, после чего сотрудники посольства начали оформлять все необходимые документы для передачи тела в Россию. Сейчас родные Музиповой ждут информацию о том, смогут ли им сделать транспортировку без обязательного выезда в Турцию.

Российская туристка погибла 24 сентября в результате наезда катера в море у турецкого Кемера. Как сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье, водитель катера задержан, ведется расследование.

На момент смерти Музиповой было 42 года. Она работала бухгалтером, успела открыть ИП, с помощью которого оказывала налоговые и бухгалтерские услуги. На отдых в Турцию она отправилась сама. О том, что конкретно произошло в море, близкие погибшей не знают.

Как сообщает Life со ссылкой на канал SHOT, Музипова погибла в первый день отпуска. Ее дочь рассказала, что она часто путешествовала в одиночку и не в первый раз отдыхала в Анталье.

Ранее россиянин потерял память после жесткого лобового ДТП в Турции.

