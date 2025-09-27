По делу о массовом отравлении суррогатом в Ленобласти задержали восемь человек

В Ленобласти по делу о массовом отравлении суррогатом задержали восемь человек

В Ленинградской области правоохранители по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем задержали восемь человек. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ, ход расследования взят на особый контроль. Сотрудники правоохранительных органов задержали восемь подозреваемых в распространении суррогата. Опасного напитка изъяли более 1 тысячи литров.

В данный момент устанавливается источник поступления суррогатного алкоголя в регион. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде ареста.

26 сентября стало известно, что массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в деревне Гостицы и в городе Сланцы Ленинградской области — не выжили 19 человек. При этом в поставках опасного суррогата распространителю заподозрили 60-летнюю учительницу, ее также задержали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее новая вспышка отравлений метиловым спиртом произошла в другой части Ленобласти, не выжили шесть человек.