В США перехватили тонны наркотиков на сумму $473 млн

Береговая охрана США задержала контрабандистов с грузом наркотиков у побережья Флориды. Об этом сообщает WPTV-TV.

В период с 26 июня по 18 августа в Карибском море и на востоке Тихого океана Береговая охрана США перехватила 19 судов с наркотиками. Они везли 28 тонн кокаина и 6,3 тонны марихуаны. Суммарная стоимость наркотиков оценивается в $473 млн (38 млрд рублей. — «Газета.Ru»).

«Потенциальные 23 млн летальных доз кокаина, изъятые Береговой охраной США и нашими партнерами, достаточны для передозировки всего населения штата Флорида», — рассказал контр-адмирал Адам Чейми, командующий Юго-восточным округом Береговой охраны.

В марте власти Португалии перехватили направлявшееся в Европу судно с 6,5 тоннами кокаина. Полупогруженное судно было захвачено в Атлантическом океане примерно в 500 морских милях к югу от Азорских островов.

В операции по задержанию контрабанды участвовали полиция, военно-воздушные и военно-морские силы Португалии, а также испанская гвардия. Им оказывали содействие власти США и правоохранительные органы Великобритании.

Ранее пограничники нашли тонны кокаина на $132 млн, спрятанные в британском порту.