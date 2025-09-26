Парламент Словакии утвердил положение о двух полах

Парламент Словакии закрепил в конституции страны положение о двух полах

Национальный совет (парламент) Словакии закрепил в конституции страны определение, признающее только два пола – мужской и женский. Информацию об этом распространил телеканал Markiza.

За внесение предложенных правительством поправок проголосовало 90 из 99 присутствовавших на парламентском заседании депутатов. Значительная часть оппозиционных фракций воздержалась от участия в голосовании. Телеканал отметил, что конституционные поправки были одобрены минимальным необходимым числом голосов, согласно действующему законодательству – 90 из 150 членов парламента.

Теперь поправки будут переданы президенту Словакии Петеру Пеллегрини для подписания. В Братиславе ожидают, что глава государства поддержит изменения, поскольку они направлены на укрепление суверенитета страны в вопросах защиты института брака и семьи, а также неприкосновенности частной и семейной жизни.

Инициатором внесения поправок выступила ведущая партия правящей коалиции – «Направление – социальная демократия». Роберт Фицо, председатель партии и премьер-министр Словакии, ранее подчеркивал важность противодействия ситуациям, когда люди заявляют о себе как о «вертолете, кошке или собаке».

