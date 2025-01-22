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Трамп отменил политику разнообразия и инклюзивности в правительстве

Трамп подписал указ о закрытии программ по разнообразию в правительстве
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Carlos Barria/Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал указ о закрытии всех программ по разнообразию и инклюзивности в правительстве. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В указе говорится, что администрация бывшего президента Джо Байдена «навязала незаконные и безнравственные программы дискриминации» под названием «разнообразие, равенство и инклюзивность» (DEI) в областях от безопасности полетов до армии.

Трамп заявил, что американцы заслуживают правительства, которое стремится служить каждому человеку с равным достоинством и уважением и «тратить средства налогоплательщиков только на то, чтобы сделать Америку великой».

Президент поручил директору Управления по управлению и бюджету при содействии генерального прокурора и директора Управления по управлению персоналом координировать прекращение всех дискриминационных программ, включая DEI, и мероприятий «разнообразия, равенства, инклюзивности и доступности» (DEIA) в федеральном правительстве.

Кроме того, они должны будут пересмотреть все существующие практики трудоустройства. Трамп в своем указе добавил, что необходимо вознаграждать индивидуальную инициативу, навыки, производительность и упорный труд и ни при каких обстоятельствах не учитывать требования DEI или DEIA.

Накануне американист Малек Дудаков высказал мнение, что по действиям Дональда Трампа можно сделать вывод, что он затеял большую перестройку в США.

Ранее Трамп отменил решение Байдена по автомобилям.

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