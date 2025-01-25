В Словакии планируют закрепить в конституции только два пола — мужской и женский

Фицо: никто в Словакии не будет вертолетом, лебедем, кошкой или медведем

В Словакии планируют закрепить в конституции положении о признании только двух полов — мужского и женского. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо, передает РИА Новости.

Он напомнил, что с такой же инициативой выступил избранный президент США Дональд Трамп.

«Это возвращение к здравому разуму. <…> Никто (в Словакии – прим. Газета.ru) не будет вертолетом, лебедем, кошкой или медведем, а будет мужчина или женщина», — сказал Фицо.

В декабре президент США пообещал остановить «трансгендерное безумие». Выступая на конференции Turning Point USA, политик заявил, что при его администрации в стране будут признаваться только два пола — мужской и женский. Кроме этого, республиканец сообщил о своем намерении выгнать трансгендеров из армии и школ, а также не пускать мужчин в женский спорт. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

22 января Трамп подписал указ о закрытии всех программ по разнообразию и инклюзивности в федеральном правительстве.

Позднее телекомпания NBC News сообщила, что американским федеральным служащим предписано сообщать о коллегах, работающих на должностях, связанных с политикой «разнообразия, равенства, инклюзивности и доступности», которые могли остаться незамеченными государственными инспекторами.

Ранее глава Белого дома запретил правительственным учреждениям вывешивать флаги ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и BLM.