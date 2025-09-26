В Москве завели дело на кинокритика Долина

Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента возбуждено в отношении уехавшего из России кинокритика Антона Долина (признан в РФ СМИ-иноагентом). Об этом заявили в Следственном комитете России по Москве в Telegram-канале.

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», — говорится в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что СК рассматривает вопрос об объявлении Долина в розыск.

В феврале Московский городской суд признал законным штраф в размере 15 тыс. рублей, назначенный Долину по делу об участии в деятельности нежелательной организации. По данным РИА Новости, на кинокритика составили протокол по этому делу из-за его сотрудничества с изданием «Медуза» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией).

В середине января сообщалось, что Долин избавился от своего последнего бизнеса в России. С помощью ИП он создавал видео- и аудиоконтент с 2019 года. Бизнес помогал ему организовывать прямые эфиры на радио, а также монтировать ролики.

Долин уехал из России после начала российско-украинского конфликта. В октябре 2022 года Минюст внес критика в реестр иностранных агентов.

