Антону Долину утвердили штраф за участие в деятельности нежелательной организации

Московский городской суд признал законным штраф в размере 15 тыс. рублей, назначенный кинокритику Антону Долину (признан в РФ СМИ-иноагентом) по делу об участии в деятельности нежелательной организации. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство поясняет, что за вмененное Долину нарушение по части 1 статьи 20.33 КоАП предусматривается штраф от 5 до 15 тыс. рублей для физических лиц.

В июне 2024 года стало известно, что Долин был оштрафован за участие в деятельности нежелательной организации. По данным РИА Новости, на кинокритика составили протокол по этому делу из-за его сотрудничества с изданием «Медуза» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией).

В середине января сообщалось, что Долин избавился от своего последнего бизнеса в России. С помощью ИП он создавал видео- и аудиоконтент с 2019 года. Бизнес помогал ему организовывать прямые эфиры на радио, а также монтировать ролики.

Антон Долин покинул Россию в марте 2022 года, продав часть своего имущества. В 2023-м Telegram-канал Baza сообщал, что журналист подал документы на получение гражданства Израиля.

Ранее сообщалось, что Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) снова оштрафовали по иноагентской статье.