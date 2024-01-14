Эмигрировавший из России кинокритик Антон Долин* избавился от бизнеса в России

Журналист, кинокритик и блогер Антон Долин (признан в РФ СМИ-иноагентом) закрыл российское ИП. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Долин избавился от своего последнего бизнеса в России 4 декабря. С помощью ИП Долин создавал видео- и аудиоконтент с 2019 года. Бизнес помогал ему организовывать прямые эфиры на радио, а также монтировать ролики.

29 ноября 2023 года сообщалось, что писатель Михаил Зыгарь (признан в РФ иностранным агентом) и кинокритик Антон Долин ликвидируют издательство «Тенес» (организация включена Минюстом в список иноагентов) в России и переориентируются на западный рынок. По данным Telegram-канала Shot, причиной стало то, что до этого «Тенес» зарабатывал на госконтрактах, но после начала СВО их перестали заключать.

21 октября Минюст России включил Михаила Зыгаря в реестр СМИ-иноагентов, а кинокритика Антона Долина признали иноагентом 14 октября того же года.

Антон Долин покинул Россию в марте 2022 года, продав часть своего имущества. В 2023-м Telegram-канал Baza сообщал, что журналист подал документы на получение гражданства Израиля.

22 декабря 2023 года Савеловский суд города Москвы оштрафовал Долина на 40 тыс. рублей из-за нарушения деятельности иноагента.

Ранее сообщалось, что Галкина и Сердючку оштрафовали в Эмиратах.