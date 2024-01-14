Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эмигрировавший из России кинокритик Антон Долин* избавился от бизнеса в России

Mash: журналист Антон Долин закрыл последний бизнес в России

close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Журналист, кинокритик и блогер Антон Долин (признан в РФ СМИ-иноагентом) закрыл российское ИП. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Долин избавился от своего последнего бизнеса в России 4 декабря. С помощью ИП Долин создавал видео- и аудиоконтент с 2019 года. Бизнес помогал ему организовывать прямые эфиры на радио, а также монтировать ролики.

29 ноября 2023 года сообщалось, что писатель Михаил Зыгарь (признан в РФ иностранным агентом) и кинокритик Антон Долин ликвидируют издательство «Тенес» (организация включена Минюстом в список иноагентов) в России и переориентируются на западный рынок. По данным Telegram-канала Shot, причиной стало то, что до этого «Тенес» зарабатывал на госконтрактах, но после начала СВО их перестали заключать.

21 октября Минюст России включил Михаила Зыгаря в реестр СМИ-иноагентов, а кинокритика Антона Долина признали иноагентом 14 октября того же года.

Антон Долин покинул Россию в марте 2022 года, продав часть своего имущества. В 2023-м Telegram-канал Baza сообщал, что журналист подал документы на получение гражданства Израиля.

22 декабря 2023 года Савеловский суд города Москвы оштрафовал Долина на 40 тыс. рублей из-за нарушения деятельности иноагента.

Ранее сообщалось, что Галкина и Сердючку оштрафовали в Эмиратах.

*  признан в РФ СМИ-иноагентом
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами