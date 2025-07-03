Долин о причинах провала фильмов Михалкова: «Публика протестует»

Кинокритик Антон Долин (признан в РФ СМИ-иноагентом) назвал режиссера Никиту Михалкова «довольно популярным и эффективным пропагандистом». Своим мнением он поделился в беседе с YouTube-каналом «Популярная политика».

Долин считает, что Михалков «всегда был такой личностью» — и даже в тот момент, когда его фильм «Утомленные солнцем» удостоился премии «Оскар». В 90-е годы, уверен Долин, во всем мире приобрел популярность присущий Михалкову киноязык: пафосное и высокобюджетное кино, которое за границей может позволить себе делать только Голливуд, что и стало причиной его популярности за рубежом. Сейчас же подобные картины просто стали неактуальными.

«С другой стороны, личностно с ним все-таки кое-что случилось. В СССР, несмотря на понятные и идущие еще от семейства привилегии и несомненный талант, Михалков все-таки был одним из многих режиссеров. К концу 90-х он стал как бы главным режиссером в России», — сказал кинокритик.

На данный момент, уверен Долин, Никита Михалков «рулит всем, где есть что-то киношное». По мнению эксперта, количество регалий кинематографиста не соотвествует уровню его таланта и значимости в кинематографе.

«Не уверен, что в истории российского или советского кино вообще была такая фигура — ни у Пудовкина, ни у Пырьева, ни у Тарковского никогда не было столько должностей, как у Никиты Михалкова. Он разве что не президент всего земного шара. Из одного из режиссеров, который имеет право и на ошибку и то, чтобы выпасть из моды, экспериментировать со стилем, он превратился в начальника всего российского кино», — сказал Долин.

Кинокритик подытожил, что провалы последних фильмов Никиты Михалкова говорят об усталости публики от режиссера.

«На этом фоне провалы второй части «Утомленных солнцем» и, конечно же, «Солнечного удара», говорят о протесте публики из-за того, что Михалков везде. Публика просто не идет на его фильмы», — заявил Долин.

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