На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский пенсионер отдал мошенникам золото на 6 млн рублей

В Ярославле пенсионер лишился золота на 6 млн рублей, поверив аферистам
true
true
true
close
Ilya Naymushin/Reuters

В Ярославле 79-летний мужчина поверил в рассказы аферистов и лишился золота на миллионы рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с телефонного звонка, в котором неизвестный представился пенсионеру сотрудником спецслужб. Злоумышленник убедил пожилого мужчину, что от его имени якобы зафиксирован денежный перевод в поддержку незаконного вооруженного формирования. Для доказательства невиновности ярославцу предложили «задекларировать» домашние ценности.

Пенсионер сложил золотые изделия в шкатулку и через несколько часов передал ее курьеру. В числе похищенного — 30 золотых монет, трое золотых часов и множество ювелирных украшений.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Причиненный ущерб предварительно оценен в 6 млн рублей.

Ранее курянин решил заказать подарок для супруги и потерял 5,4 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами