Российский пенсионер отдал мошенникам золото на 6 млн рублей

В Ярославле пенсионер лишился золота на 6 млн рублей, поверив аферистам

В Ярославле 79-летний мужчина поверил в рассказы аферистов и лишился золота на миллионы рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с телефонного звонка, в котором неизвестный представился пенсионеру сотрудником спецслужб. Злоумышленник убедил пожилого мужчину, что от его имени якобы зафиксирован денежный перевод в поддержку незаконного вооруженного формирования. Для доказательства невиновности ярославцу предложили «задекларировать» домашние ценности.

Пенсионер сложил золотые изделия в шкатулку и через несколько часов передал ее курьеру. В числе похищенного — 30 золотых монет, трое золотых часов и множество ювелирных украшений.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Причиненный ущерб предварительно оценен в 6 млн рублей.

