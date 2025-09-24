Курянин решил заказать подарок для супруги и потерял 5,4 млн рублей

В Курской области мужчина лишился 5,4 млн рублей после заказа подарка для жены

Житель Курской области стал жертвой мошенников, попытавшись приобрести подарок жене. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По данным полиции, в одном из мессенджеров мужчина нашел объявление, в котором автор обещал пригнать автомобиль любой марки по запросу. Решив, что машина станет хорошим подарком для супруги, курянин связался с продавцом.

Собеседник потребовал предоплату в размере трех миллионов рублей, после чего мужчина перевел средства. Спустя некоторое время продавец снова вышел на связь и заявил, что транспортное средство уже на таможне, затем потребовал остаток суммы.

«Полностью доверившись незнакомцу, курянин перевел сбережения, после чего связь резко прекратилась», – сообщается в публикации.

Всего пострадавший отдал неизвестному 5,4 миллиона рублей.

В МВД напомнили, что при онлайн-покупке нужно убедиться в добросовестности продавца или воспользоваться специальными платформами, регулирующими процесс.

