На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Курянин решил заказать подарок для супруги и потерял 5,4 млн рублей

В Курской области мужчина лишился 5,4 млн рублей после заказа подарка для жены
true
true
true
close
DenPhotos/Shutterstock/FOTODOM

Житель Курской области стал жертвой мошенников, попытавшись приобрести подарок жене. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По данным полиции, в одном из мессенджеров мужчина нашел объявление, в котором автор обещал пригнать автомобиль любой марки по запросу. Решив, что машина станет хорошим подарком для супруги, курянин связался с продавцом.

Собеседник потребовал предоплату в размере трех миллионов рублей, после чего мужчина перевел средства. Спустя некоторое время продавец снова вышел на связь и заявил, что транспортное средство уже на таможне, затем потребовал остаток суммы.

«Полностью доверившись незнакомцу, курянин перевел сбережения, после чего связь резко прекратилась», – сообщается в публикации.

Всего пострадавший отдал неизвестному 5,4 миллиона рублей.

В МВД напомнили, что при онлайн-покупке нужно убедиться в добросовестности продавца или воспользоваться специальными платформами, регулирующими процесс.

Ранее московская пенсионерка продала квартиру и обогатила мошенников на 32 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами