Врач ответил, могут ли стресс и бюстгальтеры привести к раку груди

Врач Петровский: стресс и бюстгальтеры не могут привести к раку груди

Доказательств того, что хронический стресс может спровоцировать рак груди, на данный момент не существует. Об этом kp.ru рассказал руководитель отдела онкомаммологии, заведующий отделением опухолей молочной железы, заместитель директора НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России, доктор медицинских наук Александр Петровский.

При этом он уточнил, что длительный стресс способен нарушить работу иммунной системы, из-за чего организм будет хуже справляться с отслеживанием и уничтожением клеток, из которых могут развиться очаги опухоли.

«Но стоит понимать: в любом случае большинство типов рака молочной железы развиваются медленно — 10, 15, 20 лет. Если сильный длительный стресс был за пару месяцев или лет до обнаружения опухоли, то считать его провокатором рака нельзя», — уточнил Петровский.

Врач добавил, что установка имплантов для увеличения груди или других эстетических целей, а также бюстгальтеры с косточками тоже не могут спровоцировать развитие недуга.

Академик РАН, главный онколог Министерства здравоохранения РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн до этого рассказал, что рак предстательной железы у мужчин и рак молочной железы у женщин наиболее распространены среди жителей России.

Ранее сообщалось, что в РФ начнут применять первую отечественную тест-систему для подбора терапии при раке молочной железы.