В РФ начнут применять первую отечественную тест-систему для подбора терапии при раке молочной железы

Первый МГМУ зарегистрировал тест-систему подбора терапии при раке молочной железы

Созданный в Сеченовском Университете первый российский генетический тест нового поколения «Таргет РМЖ» для пациенток с раком молочной железы получил регистрационное удостоверение Росздравнадзора. С его помощью онкологи и специалисты клинических лабораторий будут выявлять мутации в генах, провоцирующие развитие наследственного рака молочной железы, и одновременно определять чувствительность к таргетным препаратам. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Сеченовском Университете.

Новый тест «Таргет РМЖ» объединяет анализ более 20 генов. Он позволяет определять наследственные и приобретенные мутации в образце опухоли, а также предсказывать чувствительность к таргетным препаратам. В качестве научной методики такое тестирование уже сегодня применяют в Клиническом центре наук о здоровье Сеченовского Университета. Сейчас, когда медицинское изделие получило регистрационное удостоверение Росздравнадзора, его будут направлять и в другие клиники страны.

Как рассказала руководитель лаборатории прикладных геномных технологий, директор Института персонализированной онкологии Сеченовского Университета Марина Секачева, преимущества тест-системы еще и в том, что она дает возможность выполнить сразу все необходимые исследования для назначения пациенткам с РМЖ персонализированной терапии. С помощью одного теста врач получает все ответы на вопросы о дальнейшей тактике лечения и может отслеживать эффективность проведенной терапии.

«Получение регистрационного удостоверения позволит вывести эту высокотехнологичную научную методику на новый практический уровень применения и в перспективе дает возможность ее внедрения в систему обязательного медицинского страхования», — подчеркнула Секачева.

